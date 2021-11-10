اعتقال المستشار العسكرى لتنظيم داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان، "بجهد استخبارى مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى من الإطاحة بالمستشار العسكرى لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار".

وأشارت إلى "تدوين أقواله أصوليا واعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير"، لافتة إلى "إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ويأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابى فى كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.