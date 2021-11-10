جدة - نرمين السيد - تعهدت كوريا الجنوبية بلعب دور مهم من أجل تحقيق الهدف العالمى الرامى لتلقيح 70% من سكان الكرة الأرضية باللقاحات المضادة لكورونا بحلول منتصف العام المقبل، فى خطوة تهدف لضمان التعافى الاقتصادى المستدام على الساحة العالمية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، تعهد وزير الخارجية الكورى الجنوبى جيونج إيوى-يونج، بذلك خلال اجتماع وزارى لمنتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، وضم وزراء خارجية وتجارة 21 دولة عضوا. وقالت الوزارات فى بيان مشترك، إن الوزير جونج شدد على أن توسيع برنامج التلقيح هو المفتاح الرئيسى لتعافى الاقتصادى الإقليمى، وكذلك إعادة فتح الحدود واستعادة سلاسل التوريد. كما أعرب عن رغبة سول فى الانضمام إلى المجهودات العالمية الرامية لتأمين اللقاحات للدول الأخرى للمساعدة فى تلقيح 70% من السكان، وهو هدف عالمى تم تبينه خلال اجتماع قادة مجموعة العشرين فى أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تتعهد بالمشاركة فى حملة التلقيح العالمية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.