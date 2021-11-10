المجلس الأوروبى يعلق أحكام تسهيل التأشيرات للمسؤولين فى حكومة بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - اعتمد المجلس الأوروبى، اليوم الأربعاء، قرارا بتعليق جزئى لتطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا، ردا على ما أسماه بـ"الهجوم المختلط المستمر" الذى يشنه النظام البيلاروسى ضد بلدان الاتحاد الأوروبى.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى، أن قرار التعليق يغطى الأحكام التى تتنازل عن تقديم أوراق الأدلة الوثائقية، وتنظم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة، وتخفض رسوم طلب التأشيرة، لصالح المسئولين فى نظام بيلاروسيا، لكنه لن يؤثر على المواطنين العاديين فى بيلاروسيا، الذين سيستمرون فى التمتع بمزايا اتفاقية تسهيل التأشيرة بين الجانبين.

وأضاف: أننا ندين بشدة ونرفض استمرار نظام بيلاروس فى استغلال قضية الهجرة، ومن غير المقبول أن تتلاعب بيلاروسيا بحياة الناس لأغراض سياسية، ويظهر قرار اليوم مرة أخرى التزامنا المشترك بمواصلة مواجهة هذا الهجوم المختلط المستمر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت يوم أمس الثلاثاء، بأنه "يجب أن تفهم السلطات البيلاروسية أن الضغط على الاتحاد الأوروبى بهذه الطريقة من خلال استغلال المهاجرين كأداة ساخرة لن يساعدهم على تحقيق أهدافهم"، وذلك ردا على إعلان بولندا بأن مجموعة من المهاجرين كانت متوجهة من بيلاروسيا نحو أراضيها، بما استوجب تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود، ونشر الجيش والشرطة لتعزيز حرس الحدود.

كما نشر حرس الحدود البولندى - على صفحته على تويتر- مقطع فيديو يظهر مجموعة كبيرة من المهاجرين يحاولون تدمير سياج من الأسلاك الشائكة باستخدام جذوع الأشجار وقطع الأخشاب، وتصدت الشرطة وحرس الحدود والجيش لمحاولاتهم على الجانب البولندى من الحدود، ولوحظ استخدام الغاز على الجانب البولندى من الحدود، وفى الوقت الحالى، تم إحباط جميع محاولات العبور إلى بولندا.