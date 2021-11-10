اليابان تمنح الشباب والأطفال حوافز نقدية فى مواجهة تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الائتلاف الحاكم فى اليابان، اليوم الأربعاء، استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطته لمنح 100 ألف ين (أى ما يعادل 886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل، فى إطار حزمة تحفيز حكومية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء اليابانى، رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى فوميو كيشيدا، وزعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالى الديمقراطى كوميتو ناتسو ياماجوتشى اتفقا على وضع حد أقصى للدخل السنوى عند 9.6 مليون ين. وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء فى حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية فى الانتخابات العامة شهر أكتوبر الماضى، وفى غضون ذلك، كان الحزب الديمقراطى الليبرالى قلقا من أن ينظر إلى الخطة على أنها إهدار لأموال دافعى الضرائب بعد فشل خطة مماثلة عام 2020 الماضى والتى منحت لكل شخص فى اليابان 100 ألف ين نقدا، فى تحقيق شيئا يذكر لتعزيز الإنفاق الاستهلاكى. وتهدف الحكومة اليابانية إلى وضع حزمة تحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد على 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام.

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