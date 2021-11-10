موسكو ترد على اتهامات وارسو بشأن أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الاتهامات التى وجهها دودا لروسيا بشأن أزمة الهجرة على حدود بلاده مع بيلاروسيا تتخطى كل الحدود.
وأضافت: "ما نسمعه من وارسو لأمر مدهش بالطبع. هذا، بصراحة، يتجاوز كل حدود التفكير السليم.. أنا أتحدث عن اتهامات ضد بلدنا، وعن تقييمات للوضع بشكل عام ... حسنًا، من غير معقول أن تكذب وألا تقول الحقيقة".
يُذكر أن بولندا تتهم كلا من مينسك وموسكو بالعمل على تفاقم أزمة الهجرة على حدودها مع بيلاروسيا.
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