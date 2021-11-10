رئيس الوزراء اليابانى يعلن تشكيل الحكومة اليوم

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المرجح بشكل كبير أن يعين البرلمان كيشيدا رئيسا للوزراء فى جلسة برلمانية خاصة تعقد فى وقت لاحق من اليوم.
ويعتزم كيشيدا إعادة تعيين جميع الوزراء فى حكومته الأولى باستثناء وزير الخارجية، وسط توقعات باختيار هاياشى يوشيماسا لشغل هذا المنصب.
كما يهدف رئيس الوزراء اليابانى إلى تقديم تفاصيل عن إجراءات حكومته لمكافحة فيروس كورونا يوم الجمعة المقبل، ويخطط أيضا لوضع اللمسات النهائية على إجراءات اقتصادية جديدة مصممة لمساعدة المتضررين جراء الجائحة، وتتضمن تقديم دفعات بنحو 900 دولار لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أصغر.
ومن المتوقع أن تعقد الحكومة دورة برلمانية استثنائية فى موعد قد لا يتعدى شهر ديسمبر المقبل لتقديم مشروع قانون ميزانية تكميلية للعام المالى الحالى لتمويل حزمة الإجراءات الاقتصادية.
ويعتزم كيشيدا أيضا تشكيل لجان جديدة من الخبراء لمناقشة سبل ملموسة لاستحداث ما يصفه بنوع جديد من الرأسمالية.
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