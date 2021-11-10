موعد مباراة الجزائر وجيبوتي القادمة 2021/11/12 // القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للجزائر

عشاق محاربي الصحراء المنتخب الجزائري، ينتظرون موعد مباراة الجزائر وجيبوتي، والتي تقرر لها أن تقام في ملعب أستاد القاهرة الدولي، حتى يطمئنوا على منتخبهم قبل الجولة الأخيرة والحاسمة ضد المنافس الوحيد للجزائر منتخب الخيول منتخب بوركينا فاسو، أبناء جمال بلماضي يدخلون اللقاء تحت شعار لا تهاون ولا أستهتار، وهدفهم الفوز على جيبوتي وتكرار الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة، الجزائر قبل هذا اللقاء يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد 10 نقاط، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للجزائر.

13.00 ” الواحدة ظهراُ بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش”.

14.00 ” الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس”.

15.00 “الثالثة بعد الظهر بتوقيت مصر، السودان، ليبيا”.

16.00 ” الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، العراق، سوريا”.

17.00 “الخامسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

موعد مباراة الجزائر وجيبوتي القادمةالقنوات الناقلة مباراة الجزائر وجيبوتي

أعلن التليفزيون الوطني العمومي الجزائري، عن إذاعة المباراة على قناتين على التردد الأرضي للجمهور الجزائري، وهي القناة الأولى في التلفزيون الجزائري، والقناة السادسة، ويمكن للجمهور الجزائري في الخارج متابعة المباراة من خلال قناة الاتحاد الدولي “فيفا” على موقع يوتيوب.

التشكيل المتوقع للجزائر ضد جيبوتي

يلعب بلماضي اللقاء وجزء من تفكيره في الجولة الأخيرة مع منافسه الرئيسي المنتخب البوركيني، الذي سيخوض مواجهة ضد النيجر في نفس الجولة، لذا من المتوع إجراء بعض التغيرات على التشكيل الأساسي للمنتخب، بسبب حصول اللاعبين “رامي بن سبيعي، جمال بلعمري، رامز زروقي” على البطاقة الصفراء، وأي كرت أخر يمنعهم من اللقاء الهام والمرتقب مع منتخب بوركينا فاسو، لذا من المتوقع أن يكون تشكيل الخضر كما يلي.

حراسة المرمى ” رايس أمبولحي”.

الدفاع “رضا حلايمة، أيوب عبد اللاوي، عيسى ماندي، عبد القادر بدران”.

الوسط ” أدم زرقان، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي”.

الهجوم ” رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني”.

المباراة الجزائر* جيبوتي البطولة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الموعد والتوقيت الجمعة القادمة 2021/11/12 الساعة 14.00 بتوقيت الجزائر، 15.00 بتوقيت مصر الملعب أستاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة الأولى والسادسة التردد الأرضي

بطاقة المباراة