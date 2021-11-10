اسعار البنزين في السعودية “الاسعار الجديدة” شركة ارامكو تطرح اسعار شهر نوفمبر 2021

شهدت محركات البحث الالكترونية في الفترة الأخيرة بحثا كبيرا حول اسعار البنزين في السعودية التي من المقرر ان تُعلن عنها شركة أرامكو يوم 10 نوفمبر 2021، حيث تُعد هذة الشركة من أضخم الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية وهي المتحكمة في الأسعار الخاصة بالنسبة لمنتجات النفط المختلفة، وهذا يؤثر بشكل كبير في سعر السوق المحلي والعالمي، وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في هذا المقال.

اسعار البنزين في السعودية

يشهد المواطنين السعوديين حالة من الترقب الشديد لمعرفة اسعار البنزين في السعودية، وذلك يتم الإفصاح عنه من جانب لجنة التسعير التلقائية للوقود وهي المسؤولة عن تسعير منتجات النفط كافة، كالبنزين، والسولار، حيث أنه من المتوقع زيادة الأسعار في ظل الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية، ومن المعروف أن لجنة التسعير تقوم بانعقاد مؤتمر لدراسة الأسعار كل ثلاثة أشهر، لكن هناك أيضا من يتوقع تثبيت الأسعار واستبعاد تخفيضها تماما.

ما هي اسعار البنزين في السعودية

نقوم في هذه الفقرة توضيح اسعار البنزين في السعودية بعد قرارات اللجنة المنعقدة في الشهر الماضي “شهر اكتوبر”، فتقوم اللجنة الخاصة بالتسعير بعمل اجتماع كل شهر ميلادي لمناقشة الأسعار الخاصة بالنفط حسب التغييرات العالمية، أما عن اسعار شهر اكتوبر والتي يتم العمل بها حتى الآن فجائت كالتالي:

يبلغ سعر لتر بنزين ٨٠ الآن حوالي ٦.٧٥ جنيه.

كما يصل سعر لتر بنزين ٩٢ حوالي ٨ جنيه.

بينما يصل سعر لتر بنزين ٩٥ حوالي ٩ جنيهات.

أما عن سعر بيع السولار فقد تم تثبيته عند ٦.٧٥ جنيه.

كما تم أيضا تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند ٣٩٠٠ جنيه للطن.

خفض اسعار البنزين في السعودية

قام مصدر حكومي مسؤول بقطاع البترول بالإجابة عن السؤال عن خفض سعر البنزين في الفترة الحالية، وكانت الإجابة بأنه لا يوجد انخفاض في أسعار البنزين أو السولار حاليا، وربما تحدث زيادة أخرى ويكون ملحوظ في الاسعار الجديدة التي من المقرر ان يتم الآعلان عنها يوم 10 نوفمبر 2021.