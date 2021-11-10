مصرع شخصين فى إطلاق نار بولاية ساوث داكوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، إن إطلاق النار وقع فى وقت سابق من مساء الثلاثاء، فى منزل بالمدينة، مؤكدة القبض على رجل واحد إثر عملية إطلاق النار.

وأوضحت إدارة السلامة العامة بجنوب داكوتا بالنيابة عن مكتب عمدة مقاطعة بون هوم، أن دوريات الشرطة فى ولاية ساوث داكوتا وصلت إلى مكان الحادث، لمساعدة مكتب عمدة مقاطعة بون هوم فى التحقيق.