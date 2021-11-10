وأوضحت الشركة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية، وفق ما أوردته صحيفة "بولوتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أنها قدّمت ملفًا لدورة مكونة من جرعتين من لقاح "إم آر إن إى" الخاص للأطفال، مضيفة أن كل جرعة تحتوى على 50 ميكروجراما، ما يعادل نصف الجرعة التى تُعطى للبالغين.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا ستيفان بانسيل: "يعدّ هذا أول طلب نقدمه لاستخدام لقاحنا لهذه الفئة العمرية" فى إشارة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عامًا.
وكانت شركة موديرنا أعلنت شهر سبتمبر الماضى، أن نتائج التجارب أكدت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 كان جيد التحمل، وولّد استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، على غرار تلك الموجودة لدى اليافعين.
وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الدراسات والتجارب على لقاح الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر لا تزال مستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موديرنا تقدم طلبا للاتحاد الأوروبى بترخيص لقاحها الخاص بالأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.