موديرنا تقدم طلبا للاتحاد الأوروبى بترخيص لقاحها الخاص بالأطفال

جدة - نرمين السيد - تقدّمت شركة "موديرنا" الأمريكية إلى وكالة الأدوية الأوروبية بطلب لتوسيع الترخيص المشروط للقاحها ضد كوفيد-19 فى أوروبا ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عامًا.





وأوضحت الشركة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية، وفق ما أوردته صحيفة "بولوتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أنها قدّمت ملفًا لدورة مكونة من جرعتين من لقاح "إم آر إن إى" الخاص للأطفال، مضيفة أن كل جرعة تحتوى على 50 ميكروجراما، ما يعادل نصف الجرعة التى تُعطى للبالغين.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا ستيفان بانسيل: "يعدّ هذا أول طلب نقدمه لاستخدام لقاحنا لهذه الفئة العمرية" فى إشارة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عامًا.

وكانت شركة موديرنا أعلنت شهر سبتمبر الماضى، أن نتائج التجارب أكدت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 كان جيد التحمل، وولّد استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، على غرار تلك الموجودة لدى اليافعين.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الدراسات والتجارب على لقاح الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر لا تزال مستمرة.