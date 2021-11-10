البرهان يُشكل لجنة عليا لمراجعة واستلام الأموال المستردة

جدة - نرمين السيد - أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة "إزالة التمكين"، حسب ما ذكر تلفزيون السودان.





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