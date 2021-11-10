لجنة ألمانية توصى بتطعيم من هم أقل من 30 عاما بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس، عن تسجيل معدلات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة فى الأسبوع بلغ 213.7، وذلك مقارنة برقم أمس الأول عند 201.1، والذى كان رقمًا قياسيًا جديدًا.

وبحسب البيانات الجديدة، فقد تم تسجيل 169 حالة وفاة فى ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 81 حالة وفاة قبل أسبوع.