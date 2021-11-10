جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس، عن تسجيل معدلات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة فى الأسبوع بلغ 213.7، وذلك مقارنة برقم أمس الأول عند 201.1، والذى كان رقمًا قياسيًا جديدًا.
وبحسب البيانات الجديدة، فقد تم تسجيل 169 حالة وفاة فى ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 81 حالة وفاة قبل أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة ألمانية توصى بتطعيم من هم أقل من 30 عاما بلقاح فايزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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