تونس.. تطعيم 37 ألفا و497 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الصحة التونسية" فى بيان اليوم أن 4 ملايين و683 ألفا و45 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و689 ألفا و886 جرعة، بينها 12 ألفا و747 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و822 ألفا و129 شخصا حتى الآن.