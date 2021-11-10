وكالات أممية: النساء أول من يشعرن ويتأثرن بتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووكالات أممية أخرى، أن النساء هن أول من يشعرن بآثار تغير المناخ عندما يتعين عليهن السفر لمسافات طويلة فى سبيل العثور على ما يحتاجن إليه لإطعام أسرهن.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلطت جلسة خاصة بالنساء فى مؤتمر جلاسكو، الضوء على أن تغير المناخ ليس محايدا من الناحية الجنسانية، وأن العمل المناخى يحتاج إلى جهودهن، وأن الاستثمار فى النساء والفتيات يحدث آثارا مضاعفة محسوسة فى مجتمعات بأكملها، وعلى الرغم من أن التدهور البيئى له عواقب وخيمة على جميع البشر، إلا أنه يؤثر بشكل خاص على أضعف قطاعات المجتمع، ولا سيما النساء حيث تكون صحتهن أكثر هشاشة أثناء الحمل والأمومة.

وأكدت الوكالات الأممية أنه رغم ذلك، فإن الاعتراف بما تسهم به المرأة أو يمكن أن تسهم به فى بقاء الكوكب وفى التنمية يظل محدودا، حيث أن عدم المساواة بين الجنسين والاستبعاد الاجتماعى يساهمان فى زيادة الآثار السلبية للإدارة البيئية غير المستدامة والمدمرة على النساء والفتيات.

وحث "ألوك شارما"، رئيس مؤتمر الأطراف 26، على تمكين المرأة ودعمها، مشيرا إلى أن اليوم هو اليوم المعنى بالمنظور الجنسانى لأن النوع الجنسانى والمناخ متداخلان بشكل عميق،حيث يؤثر تغير المناخ بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.

وقال المسؤول الأممى: "أنه منذ آلاف السنين، ظلت النساء على علاقة خاصة مع الطبيعة. إنهن يساهمن، بشكل كبير، فى الرفاهية والتنمية المستدامة لمجتمعاتهن، فضلا عن الحفاظ على النظم البيئية للكوكب والتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية".