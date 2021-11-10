مفوضية الانتخابات العراقية تنفى خضوعها لأى ضغوط سياسية

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، أنها لا تخضع لأى ضغوط سياسية، وأنها مستقلة فى عملها وليست ملزمة بأى قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها.





وقال المسؤول بالمفوضية، حسن سلمان فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "المفوضية غير خاضعة للضغوط وأن الهيئة القضائية ستعطى رأيها فى الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار إليها أو بنقض بعضها، وقرارها يعد ملزما ل‍مجلس المفوضين ولجميع الأطراف". وأشار إلى أن "الهيئة القضائية ستنظر فى الطعون ضمن المدة القانونية المحددة"، مبينا أنه "بعد الانتهاء من النظر فى الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات سيتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائى". وأضاف أن "المفوضية أحالت جميع الطعون البالغ عددها (4324) إلى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة ب‍مجلس المفوضين سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر".

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