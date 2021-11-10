الدفاع الروسية: رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدفاع الروسية فى بيان اليوم الأربعاء أنه تم رصد الطائرة أمس الثلاثاء فوق مياه البحر الأسود، مشيرة إلى أن الرادارات الروسية تابعت الطائرة الأمريكية على مدار وقت التحليق.

وأضاف البيان أن الطائرة الأمريكية حلقت من قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا، وقامت بدوريات فى أجواء فوق البحر الأسود لمدة 5 ساعات و13 دقيقة، وبلغ الحد الأدنى لاقترابها من الحدود الروسية 35 كيلومترا.