وظائف النيابة العامة 1443 والرابط الخاص بالتقديم والشروط المؤهلات المطلوبة ل284 وظيفة خاليه

وظائف النيابة العامة 1443، يزداد البحث بشكل كبير عبر موقع البحث الأشهر جوجل، لمعرفة موعد التقديم في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، وماهي الشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، حيث تم الإعلان عن 284 وظيفة للجنسين، وذلك بنظام التعاقد، في مختلف بلاد السعودية، وذلك عن طريق رابط إلكتروني، تم الإعلان عنه أثناء الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وذلك بشروط طرحتها اللجنة المخصصة للالتحاق بالوظيفة.

وظائف النيابة العامة 1443

حيث تم الإعلان عن وظائف شاغرة. للالتحاق بها عن طريق التقديم عبر رابط جدارة توظيف hrsd.gov.sa. وذلك وفق الشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها لكي يتم الالتحاق بالوظيفة. وفي هذا المقال سوف يتم عرض موعد التقديم. والشروط والمستندات المطلوبة. والرابط الخاص بالتقديم. حيث أن الوظائف المعلن عنها للجنسين للدرجات السادسة والسابعة والثامنة. وذلك بشرط اجتياز اختبار القدرة المعرفية التي تم تحديده.

موعد التقديم في الوظائف الشاغرة للنيابة العامة

تم تحديد موعد التقديم لوظائف النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية. من صباح يوم الأحد الموافق 14/11/2021م. 9/4/1443هــ. حيث ينتهي التقديم في مساء يوم الخميس الموافق 18/11/2021م. 13/9/1443هــ.

الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الخاصة بالنيابة العامة.

الخرجين والحاصلين على درجة الدبلومات العليا بعد درجة البكالوريوس.

الحاصلين على درجة البكالوريوس.

الحاصلين على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

حاصل على المؤهل المطلوب والمناسب للوظيفة التي تم اختيارها.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

الأولوية في الاختيار للتخصصات الغير تربوية.

الحاصل على شهادة التخصص من خارج المملكة العربية السعودية يجب عليه إحضار قرار المعادلة من وزارة التعليم.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ويجب أن لا يكون عليه حكم قضائي خاص بقضايا الشرف والأمانة.

الدخول على موقع أو رابط النيابة العامة . وذلك للتأكد من المستندات والمؤهلات والتخصصات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة الخاصة بالمتقدم.

الدخول على رابط جدارة توظيف.

بعد ذلك يتم تحديد وظيفة واحدة مناسبة للتخصص الخاص بالمتقدم من الوظائف التي سوف تظهر أمامك.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من أنها مكتوبة بشكل صحيح لعدم المسألة القانونية. مع إرفاق جميع المستندات التي تم تحديدها من قبل عن طريق ملف pdf.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”. ويتم طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم والاحتفاظ بها.

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