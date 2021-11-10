اصنعى بنفسك مزيل العرق السائل والصلب فى المنزل بكل سهولة

تعد مزيلات العرق من المستحضرات التى يبحث عنها الكثير من الاشخاص، ولاكنها لقد تكون غير آمنة على البشرة وقد تسبب بعض المشاكل لبعض الأشخاص، لذلك اتجهوا إلى المنتجات الطبيعية الآمنة على البشرة وليس بها أى مواد كيميائية تضر بالبشرة، أو تسبب لها الحساسية أو الالتهابات الجلدية وهذه الوصفات منها السائل والصلب، فالسائل يتم صناعته من الزيوت العطرية أو الخل والصابون و التى تصنع من منتجات طبيعية مثل النشا وماء الورد أو شمع العسل أو زبدة الشيا وزيت جوز الهند فهناك العديد من الخلطات الطبيعية التى أثبتت فاعليتها فى هذا المجال وبجدارة وبدون أى أضرار للبشرة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مزيلات العرق السائلة والصلبة بالتفصيل. مكونات مزيلات العرق السائلة والصلبة مكونات مزيلات العرق السائلة والصلبة تتكون مزيلات العرق السائلة والصلبة من مكونات طبيعية وشرائها غير مكلف وهى كالتالي: مزيل العرق السائل المكونات كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من خل التفاح.

هيدرات روزمارى أو شجرة الشاى.

بعض قطرات من الزيت العطرى المفضل لديك. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مزيل العرق السائل سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر كوب أو زجاجة ونضع بها كوب من الماء ونضيف عليه ٣ ملاعق كبيرة من خل التفاح. ونضيف عليه قطرات من اى زيت عطرى تفضلينه. يمكنك استبدال الماء بهيدرات رول مارى أو شجرة الشاى. ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماما. قم نضعهم فى عبوة نظيفة أو مكان زجاجة البرفان واستخدامها بعد الاستحمام على بشرة جافة. مزيل العرق الصلب المكونات ١١/٢ ملعقة كبيرة من شمع العسل.

٤ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

٤ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

٢٠ نقطة من الزيت العطرى. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مزيل شمع العسل الصلب سهلة وبسيطة جدا وهى كالتالي: فى طاسة صغيرة نقوم بتذويب شمع العسل مع زيت جوز الهند على نار هادئة. بعد تمام الذوبان نضيف ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. ثم نرفعها من على النار ونستمر فى التقليب حتى تذوب تماماً. بعد ذلك نضيف ٤ملاعق صغيرة من النشا وونخفقهم جيدا. ثم نضيف الزيت العطري المفضل عندك ونقلبها جيداً ونضعها عبروا نظيفة وتستخدم يوميا بعد الاستحمام. الوسوم

تعد مزيلات العرق من المستحضرات التى يبحث عنها الكثير من الاشخاص، ولاكنها لقد تكون غير آمنة على البشرة وقد تسبب بعض المشاكل لبعض الأشخاص، لذلك اتجهوا إلى المنتجات الطبيعية الآمنة على البشرة وليس بها أى مواد كيميائية تضر بالبشرة، أو تسبب لها الحساسية أو الالتهابات الجلدية وهذه الوصفات منها السائل والصلب، فالسائل يتم صناعته من الزيوت العطرية أو الخل والصابون و التى تصنع من منتجات طبيعية مثل النشا وماء الورد أو شمع العسل أو زبدة الشيا وزيت جوز الهند فهناك العديد من الخلطات الطبيعية التى أثبتت فاعليتها فى هذا المجال وبجدارة وبدون أى أضرار للبشرة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مزيلات العرق السائلة والصلبة بالتفصيل. مكونات مزيلات العرق السائلة والصلبة مكونات مزيلات العرق السائلة والصلبة تتكون مزيلات العرق السائلة والصلبة من مكونات طبيعية وشرائها غير مكلف وهى كالتالي: مزيل العرق السائل المكونات كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من خل التفاح.

هيدرات روزمارى أو شجرة الشاى.

بعض قطرات من الزيت العطرى المفضل لديك. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مزيل العرق السائل سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر كوب أو زجاجة ونضع بها كوب من الماء ونضيف عليه ٣ ملاعق كبيرة من خل التفاح. ونضيف عليه قطرات من اى زيت عطرى تفضلينه. يمكنك استبدال الماء بهيدرات رول مارى أو شجرة الشاى. ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماما. قم نضعهم فى عبوة نظيفة أو مكان زجاجة البرفان واستخدامها بعد الاستحمام على بشرة جافة. مزيل العرق الصلب المكونات ١١/٢ ملعقة كبيرة من شمع العسل.

٤ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

٤ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

٢٠ نقطة من الزيت العطرى. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مزيل شمع العسل الصلب سهلة وبسيطة جدا وهى كالتالي: فى طاسة صغيرة نقوم بتذويب شمع العسل مع زيت جوز الهند على نار هادئة. بعد تمام الذوبان نضيف ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. ثم نرفعها من على النار ونستمر فى التقليب حتى تذوب تماماً. بعد ذلك نضيف ٤ملاعق صغيرة من النشا وونخفقهم جيدا. ثم نضيف الزيت العطري المفضل عندك ونقلبها جيداً ونضعها عبروا نظيفة وتستخدم يوميا بعد الاستحمام.

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