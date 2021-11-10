السودان يوافق على فتح معسكرين جديدين لإيواء اللاجئين الإثيوبيين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الفاتح المقدم رئيس خدمة طوارئ إسكان اللاجئين فى ولاية القضارف، قوله إن فتح المعسكرين الجديدين يأتى ضمن الخطة الموضوعة من معتمدية اللاجئين بعد التداعيات الأخيرة فى إثيوبيا.

وتوقع المقدم استقبال أكثر من 500 ألف لاجئ إثيوبى من المكونات المختلفة، وفقا لرؤية وكالات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ولاية القضارف تضم الآن أكثر من 52 ألف لاجئ إثيوبى من قبائل "التيجراى" و"القمز" و"الكمانت" فى معسكرات "ام راكوبة" و"الطنيدبة" و"باسندا".

من جانبه، دعا محمد عبدالرحمن محجوب أمين عام أمانة حكومة القضارف، إلى ضرورة تقديم الخدمات الضرورية للمجتمعات المستضيفة للاجئين فى المحليات التى أقيمت فيها المعسكرات، وتأهيل تلك المعسكرات.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية فى حماية كل المعسكرات وبسط الأمن والحد من تسرب اللاجئين.