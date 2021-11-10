جدة - نرمين السيد - قالت الأمم المتحدة، إن السلطات الإثيوبية احتجزت 72 من سائقى برنامج الغذاء العالمى فى مناطق التوتر شمال البلاد، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قد حذرت فى وقت سابق، من تعرض الملايين فى إقليم تيجراى للجوع بسبب الحصار الذىى تفرضه عليهم الحكومة الإثيوبية. كذلك، قال المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، إن واشنطن منزعجة من تدهور الوضع الإنسانى فى شمال إثيوبيا وطالب جميع أطراف الصراع بإيجاد حلول للتهدئة والسماح بدخول المساعدات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خرق جديد.. السلطات الإثيوبية تعتقل 72 سائقًا من برنامج الغذاء العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.