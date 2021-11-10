أعلن حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن ظهور النتائج الأهلية للدفعة الـ 47 بشهر أكتوبر 2021 م ، وفي خبر تداولته كافة مواقع الأخبار عن حساب المواطن يعلن نتائج أهلية الدفعة 47 ، فإنه من المقرر صرف الدفعة السابعة والأربعون من الدعم علي حساب المواطن يوم الأحد المقبل ، الموافق 10 أكتوبر 2021 م ، ويجب علي مستفيدي دعم حساب المواطن الاستعلام عن أهليتهم لصرف الدعم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحساب ، ولم ينوه البرنامج عن أي زيادة في قيمة مبلغ الدفعات المقبلة ، ولضمان الاستحقاق لمستفيدي الدعم عليكم القيام بتحديث بيانات حساب المواطن بصورة دائمة.

حساب المواطن يعلن نتائج أهلية الدفعة 47

صرح برنامج حساب المواطن منذ ساعات صدور النتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم للدورة 47 ، وفق بيان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وفيما يلي بعض بيانات الدعم :

تم مؤخراً إيداع 1.9 مليار ريال لدعم شهر سبتمبر بالدفعة رقم 46 ، وبلغ إجمالي 10.5 مليون مستفيد لشهر سبتمبر.

تم صرف التعويضات بأثر رجعي بقيمة 21 مليون ريال عن دفعـه رقم 45 من البرنامـج.

إجمالي المنصرف علي الدفعات حتي 46 هو 103 مليار ريال سعودي.

الدفعة الحالية هي رقم 47 وتخص شهر أكتوبر 2021 .

يتوقع زيادة عد المستفيدين من الدعم علي هذه الدفعة عن شهر سبتمبر الماضي بالاضافة لتعويضات دفعة 46 .