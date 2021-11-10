حساب المواطن يعلن نتائج أهلية الدفعة 47

صرح برنامج حساب المواطن منذ ساعات صدور النتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم للدورة 47 ، وفق بيان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وفيما يلي بعض بيانات الدعم :
- تم مؤخراً إيداع 1.9 مليار ريال لدعم شهر سبتمبر بالدفعة رقم 46 ، وبلغ إجمالي 10.5 مليون مستفيد لشهر سبتمبر.
- تم صرف التعويضات بأثر رجعي بقيمة 21 مليون ريال عن دفعـه رقم 45 من البرنامـج.
- إجمالي المنصرف علي الدفعات حتي 46 هو 103 مليار ريال سعودي.
- الدفعة الحالية هي رقم 47 وتخص شهر أكتوبر 2021 .
- يتوقع زيادة عد المستفيدين من الدعم علي هذه الدفعة عن شهر سبتمبر الماضي بالاضافة لتعويضات دفعة 46 .
يستطيع مستفيدي الدعم الاستعلام عن نتائج أهليتهم لتلقي الدعم بالدفعة 47 باتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلي برنامج حساب المواطن عن طريق الرابط الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.
- من مبوب خدماتي داخل الحساب ، نختار استعلام نتائج الأهلية.
- نملأ خانقة رقم الهوية الوطنية بهوية المستفيد ونضغط علي استعلام.
سيظهر لك أهلية استحقاق الدعم أم لا ، ويمكنكم تسجل الاعتراض إن لم تكن مؤهلاً ، كما يمكنكم التسجيل في برنامج حساب المواطن كما هو موضح بالفقرة التالية لغير المسجلين بالدعم.التسجيل في برنامج حساب المواطن
- أولاً ندخل إلي صفحة حساب المواطن أو بوابة المنصة الوطنية الموحدة ونختار بدأ الخدمة.
- ثانياً نضغط دخول من أعلي الصفحة جهة اليسار.
- ثالثاً نقوم بإنشاء حساب جديد.
- رابعاً ندخل المعلومات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب وبتابعيه.
- خامساً نرفق كافة المستندات اللازمة ونتم التسجيل.
سيصلك إشعار علي جهة اتصالك برقم المعاملة وقبول الطلب من عدمه.خدمة صوتك مسموع من برنامج حساب المواطن
هي خدمة تهتم بالوصول المباشر بين المستفيد وبرنامج حساب المواطن وتكامل كافة خدمات الحساب عن طريق :
- فتح قنوات اتصال فعاله مع المستحقين.
- الربط المباشر بين قواعد بيانات البرنامج.
- تقديم قنوات شكوي للمستفيدين.
- تحقيق الاستماع الأفضل لمشاكل الاستحقاق.
وكان اليوم الأحد العاشر من أكتوبر 2021 م ، قد أعلن عن صرف قيمة 1.9 مليار ريال سعودي دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر.إيداع دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021
أعلن اليوم الأربعاء 10-11-2021 م عن إيداع الدفعة 48 من الدعم علي حساب المواطن بالبيانات التالية :
- قيمة الدفعة رقم 48 لشهر نوفمبر 2021 هي 1.9 مليار ريال.
- عدد المستفيدين المكتملة طلباتهم 10.5 مليون مستفيد وتابع.
- قيمة التعويضات للدفعة 47 هي 19 مليون ريال.
- القيمة الإجمالية للدعم حتي الآن 107 مليار ريال.
- مجمل قيم الأثر الرجعي أو التعويضات 892 مليار ريال.
الوسوم
صرح برنامج حساب المواطن منذ ساعات صدور النتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم للدورة 47 ، وفق بيان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وفيما يلي بعض بيانات الدعم :
- تم مؤخراً إيداع 1.9 مليار ريال لدعم شهر سبتمبر بالدفعة رقم 46 ، وبلغ إجمالي 10.5 مليون مستفيد لشهر سبتمبر.
- تم صرف التعويضات بأثر رجعي بقيمة 21 مليون ريال عن دفعـه رقم 45 من البرنامـج.
- إجمالي المنصرف علي الدفعات حتي 46 هو 103 مليار ريال سعودي.
- الدفعة الحالية هي رقم 47 وتخص شهر أكتوبر 2021 .
- يتوقع زيادة عد المستفيدين من الدعم علي هذه الدفعة عن شهر سبتمبر الماضي بالاضافة لتعويضات دفعة 46 .
يستطيع مستفيدي الدعم الاستعلام عن نتائج أهليتهم لتلقي الدعم بالدفعة 47 باتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلي برنامج حساب المواطن عن طريق الرابط الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.
- من مبوب خدماتي داخل الحساب ، نختار استعلام نتائج الأهلية.
- نملأ خانقة رقم الهوية الوطنية بهوية المستفيد ونضغط علي استعلام.
سيظهر لك أهلية استحقاق الدعم أم لا ، ويمكنكم تسجل الاعتراض إن لم تكن مؤهلاً ، كما يمكنكم التسجيل في برنامج حساب المواطن كما هو موضح بالفقرة التالية لغير المسجلين بالدعم.التسجيل في برنامج حساب المواطن
- أولاً ندخل إلي صفحة حساب المواطن أو بوابة المنصة الوطنية الموحدة ونختار بدأ الخدمة.
- ثانياً نضغط دخول من أعلي الصفحة جهة اليسار.
- ثالثاً نقوم بإنشاء حساب جديد.
- رابعاً ندخل المعلومات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب وبتابعيه.
- خامساً نرفق كافة المستندات اللازمة ونتم التسجيل.
سيصلك إشعار علي جهة اتصالك برقم المعاملة وقبول الطلب من عدمه.خدمة صوتك مسموع من برنامج حساب المواطن
هي خدمة تهتم بالوصول المباشر بين المستفيد وبرنامج حساب المواطن وتكامل كافة خدمات الحساب عن طريق :
- فتح قنوات اتصال فعاله مع المستحقين.
- الربط المباشر بين قواعد بيانات البرنامج.
- تقديم قنوات شكوي للمستفيدين.
- تحقيق الاستماع الأفضل لمشاكل الاستحقاق.
وكان اليوم الأحد العاشر من أكتوبر 2021 م ، قد أعلن عن صرف قيمة 1.9 مليار ريال سعودي دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر.إيداع دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021
أعلن اليوم الأربعاء 10-11-2021 م عن إيداع الدفعة 48 من الدعم علي حساب المواطن بالبيانات التالية :
- قيمة الدفعة رقم 48 لشهر نوفمبر 2021 هي 1.9 مليار ريال.
- عدد المستفيدين المكتملة طلباتهم 10.5 مليون مستفيد وتابع.
- قيمة التعويضات للدفعة 47 هي 19 مليون ريال.
- القيمة الإجمالية للدعم حتي الآن 107 مليار ريال.
- مجمل قيم الأثر الرجعي أو التعويضات 892 مليار ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن يعلن نتائج أهلية الدفعة 47 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.