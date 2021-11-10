الإمارات تعلن جاهزيتها لاستضافة قمة المناخ "كوب 28"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، جاهزيتها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ "كوب 28" في عام 2023.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين ..الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "خلال اليومين القادمين سيتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023".

وأضاف: "الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض".

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أعلن في وقت سابق عن تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في أبوظبي عام 2023.

وجاء هذا الإعلان عقب إيداع دولة الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ، بحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية على الإنترنت.

ولقي طلب الإمارات تأييدا دوليا، فقد أعربت كل من البحرين والأردن وكوريا الجنوبية عن دعمها للخطوة الإماراتية، وأكدت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن موقف مماثل، أثناء قمة المناخ الحالية المنعقدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية "كوب 26".