السعودية: أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدى لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال الأمير عبد العزيز، فى كلمة أمام قمة المناخ فى جلاسكو اليوم الأربعاء، إنه من الضرورى الاعتراف بتنوع الحلول المناخية، كما لا ينبغى نبذ مصدر معين للطاقة.

واعتبر أن مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى استجابة عالمية، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لحماية البيئة منها، "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وتابع بأن المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، داعيا لتوحيد الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.