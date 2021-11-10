جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار الوقود بمختلف انواعه ارتفاعا جديدا فى لبنان اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ فى سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزى.





وحددت المديرية العامة للنفط صباح اليوم سعر صفيحة لبنزين 95 أوكتان بـ 308500 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 4500 ليرة عن السعر المعلن الأسبوع الماضى، كما زاد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 4200 ليرة لتصل إلى 317600 ليرة. وبلغ سعر صفيحة المازوت المازوت: 292600 ليرة بزيادة قدرها 10100 ليرة، فيما بلغ سعر قارورة الغاز 251100 ليرة بزيادة قدرها 6600 ليرة. وفى غضون ذلك، استمر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية عند مستوياته المرتفعة التى سجلها أمس حيث بلغ متوسط سعر الصرف 21400 ليرة لكل دولار، فيما ارتفع السعر على منصة صيرفة الرسمية ليصل إلى 17900 ليرة لكل دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع جديد بأسعار الوقود فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.