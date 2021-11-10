الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ حوثية تجاه جنوب المملكة

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إنه تم إحباط محاولات ميليشيا الحوثى العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضافت فى بيان، نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

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