العراق يلزم المسافرين باستخراج الشهادة الدولية للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير العلاقات والإعلام فى الشركة وليد الدلفى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - "إن الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باعتماد بطاقة اللقاح الدولية على متن الطائرات التابعة لها، بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى العراقى، إذ ألزمت جميع المسافرين العراقيين الى خارج العراق، ابتداء من 28 من شهر الجارى، باستخراج الشهادة الدولية للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى جانب جلب فحص (بى سى أر) بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة من موعد السفر".
وأضاف أنه فى حال عدم استخراج الشهادة الدولية للتلقيح أو جلب الفحص، سيمنع المواطن من السفر على متن طائرات الناقل الوطني، منوها بأنه فى حال وجود أى مستجد بحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستباشر الشركة بإعلام المواطنين بأى تغيير فى الإجراءات.
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