رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 48 شهر نوفمبر 2021

الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 48 من خلال البوابة الإلكترونية التي تقدم خدمات أخرى للمستفيدين منها إمكانية تقديم الاعتراض على قيمة الدفعة المودعة مع توضيح الأسباب، وأيضاً استخدام الآلة الحاسبة التقديرية في ذلك يقرب معرفة الدعم نسبياً، وبغير كل هذا يوفر حساب المواطن التواصل مع خدمة العملاء والتحدث لديهم وتقديم الاستفسارات، وهم يقومون بمساعدتكم في حل المشاكل إن شاء الله، كما أوضح البرنامج من ناحية تقديم اعتراض حساب المواطن أن قيمة الدفعة تكون محددة من قبل الظروف المحيطة لك، بمعنى في حالة زيادة في الدخل أو زوجتك تعمل أو غيرها من الشؤون المستجدة للأسرة أو المستفيد، وبغير ذلك فعلى الشخص تقديم الأوراق والوثائق التي تثبت اعتراضه والأحقية وسوف يقوم النظام بمراجعتها والبت فيها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى ابن وابنة المواطن والزوجة غير السعوديين وحاملي بطاقات التنقل.

لابد أن يكون مقيم في المملكة بصورة مستمرة بمعنى أن لا يكون قد خرج خارج البلاد لمدة 90 يوم متواصل خلال السنة الأخيرة.

كما يشترط توفر حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة.

بالنسبة للأفراد المستقلين تقديم إثبات الاستقلالية وذلك بمستند سكن أو عقد إيجار.

شروط حساب المواطنكيف تحدد قيمة دعم حساب المواطن

تعتمد قيمة الدفعة المودعة من حساب المواطن على قيمة إجمالي الدخل الشهري للأسرة بالكامل محدد فيها عدد الأفراد وعدد التابعين وأعمارهم إذا كانوا أقل أو أكبر من 18 سنة، وذلك بالإضافة إلى ضوابط حساب المواطن والتعديلات الأخيرة التي لابد استيفاء كافة الشروط معها لكي يتم استمرارية الحصول على الدعم.

فيما قال البرنامج في وقت سابق أنه يمكن للمستفيدين معرفة قيمة الدعم من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ـو التواصل عبر رقم حساب المواطن المجاني على 19912.

تسجيل الدخول عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية برقم الهوية.

ادخل رقم الطلب ثم اضغط على كلمة تحقق.

سوف تظهر قيمة الدفعة المحولة إليك عبر الحساب البنكي.

رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة 48

يذكر أن خدمة صوتك مسموع فهي موجودة لمساعدة المواطنين بجانب بقية الخدمات الأخرى بالبرنامج.