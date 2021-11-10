اليابان.. إعادة إنتخاب كيشيدا رئيساً للوزراء

اليابان.. إعادة إنتخاب كيشيدا رئيساً للوزراءأعيد في اليابان انتخاب فوميو كيشيدا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم رئيساً للوزراء بعدما حقق حزبه الحاكم فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية.

وعقب انتخابه رئيسا للوزراء قبل ما يزيد عن الشهر بقليل، دعا كيشيدا إلى انتخابات سريعة حصل فيها حزبه الحاكم على 261 مقعداً في مجلس النواب، المكون من 465 مقعدا، وهو الأقوى في البرلمان الياباني المكون من مجلسين.

وينظر إلى فوز كيشيدا، وهو رئيس وزراء اليابان رقم 101، على أنه تفويض من الناخبين لحكومته التي مضى عليها أسابيع فقط للتعامل مع الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، والإجراءات المرتبطة بالفيروس، وغير ذلك من التحديات.

وينتظر ان يشكل كيشيدا حكومته الثانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.