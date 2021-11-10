لغز ميسي.. "سعيد" في تدريبات الأرجنتين و"مصاب" مع سان جرمان

بابتسامة كبيرة على وجهه، تدرب ليونيل ميسي إلى جانب زملائه في المنتخب الأرجنتيني، رغم غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الإصابة.

ولم يشارك ميسي في آخر مباراتين لباريس سان جرمان، أمام بوردو في الدوري الفرنسي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مواجهة أمام ليل.

لكن رغم إصابته، جرى استدعاء ميسي للقائمة التي ستواجه أوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، في خطوة أثارت حفيظة مسؤولي ناديه.

ووصف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان، قرار استدعاء الأرجنتين لميسي بـ"غير المنطقي"، وقال إن اللاعب لا يزال في "مرحلة إعادة التأهيل".

إلا أن ميسي كان حاضرا في تدريبات منتخب بلاده، مستفيدا من بند في عقده، يسمح له بإعطاء الأولوية للمباريات الدولية على حساب لقاءات فريقه الفرنسي.

وكان مران ميسي شبه عاد مع رفاقه في منتخب "راقصي التانغو"، حيث يبدو أن إصابته ليست بالغة الخطورة.

ولا يزال النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عاما يكافح من أجل التكيف مع الحياة في باريس، بعدما فشل في التسجيل في 5 مباريات بالدوري الفرنسي.