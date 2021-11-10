خلال 24 ساعة.. التحالف ينفذ 11 عملية ضد الحوثيين فى صرواح والجوف

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، اليوم الأربعاء، تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثى فى صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، اليوم الأربعاء، تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثى فى صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت قوات التحالف، إن عمليات الاستهداف أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرا من الميليشيات وتدمير 8 آليات عسكرية فى صرواح والجوف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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