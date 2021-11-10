جاء ذلك فى تصريحات له خلال زيارة لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث التقى المتروبوليت إلياس عودة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى والنائب نقولا نحاس.
وقال ميقاتى إن اللقاء تناول تداعيات انفجار الميناء وما أصاب محيطه من دمار وخصوصا المنطقة التى تتواجد بها المطرانية شرقى بيروت.
وأضاف أنه تحدث مع المتروبوليت إلياس عودة عن إطلاق المبادرة غدا والتى ستعمل على أن تعود بيروت ساحة للأعمال، مشددا على أن هذه المبادرة محصورة بالمناطق التى تضررت فى انفجار الميناء، ويقوم بها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي.
وأوضح أن اللقاء تناول المخاوف المتعلقة بالأوضاع المعيشية والتربوية والصحية التى يعيشها كل لبناني، مؤكدا أن المطران الياس عودة يشعر بها أكثر لقربه من الناس التى تأتى وتشكو همومها له.
واستطرد قائلا أنه أطلع الحضور على الخطوات التى تقوم بها الحكومة، مشددا على أنه لا يملك عصا سحرية، مؤكدا وقوفه إلى جانب المواطن والسعى لإزالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا فى القضايا المعيشية.
وشدد ميقاتى أنه لا ملجأ فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى إلا للقضاء السليم الذى يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة حتى الوصول الى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذى هو فوق كل القوانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى يعلن إطلاق مبادرة لمساعدة المؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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