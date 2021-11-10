الصين ترسل مليونا ونصف المليون جرعة لقاح كورونا إلى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت سفارة بيلاروسيا فى الصين - لوكالة أنباء بيلتا البيلاروسية - بأن الشحنة الجديدة تشمل 500 ألف جرعة قدمتها الصين كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى مليون جرعة اشترتها بيلاروسيا، كما تضم أكثر من 500 ألف حقنة لإعطاء اللقاح.

وفى وقت سابق، تبرعت الصين بـ900 ألف جرعة من اللقاح إلى بيلاروسيا، فيما يدرس البلدان رفع مستوى التعاون فى مجال اللقاحات والأدوية ضد الإصابة بكورونا.