نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف اسماء المستفيدين بقطع الأراضي السكنية مبادرة داري pdf وزارة الاسكان والاعمار العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الاسكان والتعمير العراقية بالتعاون مع وزارة الخدمات الاجتماعية فى العراق عن مشروع داري والمخصص بمنح قطع أراضي سكنية للمواطنين للأستفادة بها، ويبحث الأن المواطنين عبر الانترنت عن أسماء المستفيدين فى تلك المبادرة،ويعد مشروع دراي أحد أفضل المشاريع التي أعنت عنها الحكومة العراقية والذي تم تسجيله فى شهر أغسطس الماضي، فالمشروع يوفر حلول سكنية للمواطنين فى مختلف محافظات العراق، فقد تم التخطيط رسمياً لتسليم أكثر من 550 ألف قطعة أرض، وسوف نوضح الأن خطوات الاطلاع على اسماء المستفيدين وكل ما هو متعلق بتلك المبادرة.

اسماء المشمولين بقطع الأراضي داري 2021 العراق

فقد أعلنت وزارة الاسكان والتعمير رسمياً منذ أيام قليلة رابط أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية فى المرحلة الأولي والثانية فى مختلف محافظات العراق وذلك في بغداد وبابل وكركوك والمثني وصلاح الدين وواسط وذي قار والبصرة، الجدير بالذكر أيضاً أنه المستفيدين سوف تصل إليهم رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة تشتمل على تاريخ ومكان استلام قطعة الأرض، ذلك ضمن منحة توزيع أرض سكنية من جاري مقدمة من الحكومة العراقية، سعت من خلالها الحكومة لتوفير حياة أفضل لأبنائها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين من خلال موقع وزارة الاسكان والتعمير العراقية، وقد تم الموافقة على الأسماء المعلنة وفقاً للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة، وسيتم الإعلان عن باقي الأسماء من المستفيدين تدريجياً عبر مشروع داري، وقد أكدت الوزارة فعلياً أنه خلال الاسبوعيين الحاليين سيتم الافراج عن الوجبات.

مبادرة داري

فقد بدأت وزارة الإعمار والاسكان العراقية بالفعل نشر قوائم أسماء المواطنين المشمولين بقطع الاراضي المجانية عبر مبادرة داري، وسيتم نشر أسماء المستفيدين وارسال الرسائل النصية عبر هواتفهم المحمولة والتي شملت الأربعة دفعات.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمبادرة داري وقطع الأراضي السكنية المجانية الممنوحة من وزارة الاسكان والتعمير العراقية، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالاراضي السكنية واسماء المستفيدين، التي سيتم إرسالها فى رسائل نصية تشتمل على إذا كان تم الموافقة على الطلب من عدمه بناء على الشروط والضوابط الموضحه من وزارة الاسكان.