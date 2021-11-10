نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا طلعات فوق بيلاروسيا، الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين مينسك ووارسو بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.
وقالت الوزارة إن قاذفتين من طراز تي.يو-22 إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي في اختبار نظام الدفاع الجوي المشترك بين بيلاروسيا وروسيا.
من ناحية أخرى، ألقى الكرملين، الأربعاء، باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية، ويسعى "لخنق" بيلاروسيا بخططه لإغلاق جزء من الحدود.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية: "من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء إحجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".
ووصف تعليق رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، الثلاثاء، بأنه "غير مسؤول وغير مقبول تماما"، الذي قال فيه إن "موسكو هي العقل المدبر للأزمة".
وموسكو هي أقوى حليف لبيلاروسيا، وساعد دعمها للرئيس ألكسندر لوكاشينكو على النجاة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه العام الماضي بعد انتخابات متنازع على نتائجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط أزمة المهاجرين.. تحرك عسكري روسي فوق بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.