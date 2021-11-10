وسائل إعلام كويتية: وقف إصدار التأشيرات بأنواعها للبنانيين

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الكويت قررت وقف إصدار التأشيرات للبنانيين "حتى إشعار آخر"، في ظل أزمة دبلوماسية بين بيروت ودول خليجية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، قولها إن البلاد "قررت إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانين".
وأشارت المصادر إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)".
لكنها قالت إن "من لديهم إقامات داخل الكويت من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".
كما قالت "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني كويتي، إن السلطات قررت "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين.
وقبل أيام، طلبت السعودية والبحرين والكويت من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قررت، مع الإمارات، استدعاء دبلوماسييها من بيروت.
وجاءت القرارات على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للسعودية.
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