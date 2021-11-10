الكرملين: الحدود البولندية البيلاروسية على أعتاب كارثة إنسانية

جدة - نرمين السيد - حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من مخاطر الأزمة الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود البولندية البيلاروسية، واصفة الوضع هناك بالكارثة الإنسانية المحدقة.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم: "بالطبع أصبحنا على أعتاب كارثة إنسانية محدقة، فالحديث يدور عن حياة وصحة آلاف من الناس وهم لاجئون يقولون بكل صراحة إنهم لا يرغبون البقاء فى بولندا بل ينوون التوجه إلى عمق أراضى الاتحاد الأوروبى".

وذكر بيسكوف، بسابقات حظى فيها اللاجئون بحق الدخول إلى أراضى الاتحاد الأوروبى والإقامة هناك، مضيفًا: "كان الأوروبيون يتحدثون عن القيم الأوروبية السامية فيما يتعلق بحماية هذا النوع من المهاجرين وتلبية مصالحهم وأمنهم، وذلك انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية قبل غيرها".

وعلق بيسكوف، على ورود تقارير عن احتمال إقدام سلطات بولندا على إغلاق حدودها مع بيلاروسيا على خلفية الأزمة الراهنة، قائلاً إن مثل هذه القرارات "من شأنها أن تجعل الوضع أكثر تعقيدًا، إذ ليس ذلك سوى محاولات لمواصلة خنق بيلاروسيا".

وفى السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين بعيدتى المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعتين لها نفذتا دورية جوية فى سماء بيلاروسيا، وسط تصاعد التوترات عند حدود الأخيرة مع بولندا.

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن الدورية نفذت بهدف اختبار نظام الدفاع الجوى الموحد لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا والتدرب على التعامل بين الطيران الحربى ومراكز قيادة برية للجيشين الروسى والبيلاروسي.

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية نُفذت تحت قيادة قائدى سلاح الجو والدفاع الجوى فى الجيش البيلاروسي، مشيرة إلى أن القاذفتين الروسيتين حققتا كافة الأهداف الموكلة إليهما وعادتا بسلامة إلى مطارهما فى روسيا.