أخبار اليمن : عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بـ”كورونا”

عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بـ”كورونا”تخطت حصيلة وفيات الاصابة بفيروس (كورونا) حول العالم الخمسة ملايين حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الاصابات الـ 251 مليون اصابة وفقاً لآخر الإحصائيات .

وذكر موقع وورلد ميترز ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪251492130‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪5078234‬ حالة منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م.

ولفت الموقع الى ان الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 777696 حالة وفاة من أصل ‪47508574‬ إصابة.

وتلاها الهند بتسجيل 461827 حالة وفاة من أصل ‪34386786‬ إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 609756 حالة وفاة من ‪21897025‬ إصابة.

