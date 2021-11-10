النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي.. ويكلف برازيليا

وقال النصر في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق، وسيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد".

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع المدرب إيمانويل خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس، وأشرف على الفريق في 5 مباريات فقط، اثنتان في دوري أبطال آسيا و3 مباريات في الدوري، ولم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، قبل أن يخسر في نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، ومن ثم يخسر أمام الاتفاق والشباب في الدوري مقابل التعادل أمام الفيحاء.

وتعتبر إقالة إيمانويل هي التاسعة في الدوري، كما يعد النصر هو الفريق الثاني الذي يقيل مدربين في موسم واحد.

وفي السياق نفسه، وافقت إدارة النصر على الاستقالة التي تقدم بها حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم.

وجاءت استقالة عبدالغني على خلفية الضغوط الجماهيرية التي طالبت برحيله، بعدما ساءت نتائج الفريق في الفترة الماضية، مبدية عدم اقتناعها بالعمل الذي قدمه للفريق لاسيما على مستوى التهيئة النفسية، إلى جانب حل بعض المشاكل الداخلية.

وكانت إدارة النصر السابقة، كلفت عبدالغني بالمهمة في 30 نوفمبر الماضي، وساهم مع الفريق في الفوز بكأس السوبر، قبل أن يقدم استقالته بعد مرور سنة.

إلى ذلك بدأ الفريق الأول، الثلاثاء، معسكره الداخلي في المنطقة الشرقية، والذي يستمر حتى الاثنين المقبل، وسيخوض خلاله مباراة ودية أمام الاتفاق.

ويفتقد الفريق العاصمي الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري مع مباراتين مؤجلتين، إلى 6 عناصر تتواجد حالياً مع المنتخب الوطني، فضلاً عن الثنائي الكاميروني فانسان أبو بكر والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف المتواجدين مع منتخبي بلاديهما.