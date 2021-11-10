مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية فى باحاته. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية إسرائيلية مُشددة تتمثل فى التفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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