رئيسة الحكومة التونسية تصل فرنسا للمشاركة فى فعاليات منتدى باريس للسلام

جدة - نرمين السيد - وصلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى فعاليات منتدى باريس للسلام فى دورته الرابعة وفى مؤتمر حول ليبيا، بالإضافة إلى المشاركة فى الاحتفالية بالذكرى الـ75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".





وكان فى استقبال رئيسة الحكومة بمطار "بورجيه" كل من سفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسى، وسفير تونس لدى اليونسكو غازى الغرايرى. ويرافق رئيسة الحكومة فى هذه الزيارة - حسبما نقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - والتى من المقرر أن تستمر إلى يوم السبت المقبل، كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندؤ، ووزير التربية فتحى السلاوتى. ومن المقرر أن تلقى رئيسة الحكومة كلمات خلال مشاركتها فى الفعاليات الثلاثة إلى جانب إجراءها لعدة محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار الشخصيات الدولية والإقليمية.

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