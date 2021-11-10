منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati للطلاب مايكروسوفت ورابط تسجيل الدخول

ننشر رابط تسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati لدخول الصفحة الرئيسية للكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور 1443، وذلك بعد أن أقرت وزارة التعليم عام الخطة التشغيلية لاستئناف الدراسة عن بعد إلكترونياً عبر منصة مدرستي التعليمية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي 1443هـ، حيث من المقرر أن تستمر الدراسة عبر المنصة منصة مدرستي حتى تاريخ الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر أكتوبر لعام 2021م أيهما أقرب، ومن خلال المقال نستعرض طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي 1443، بالإضافة إلى رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati التعليمية الرسمي لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال، كما يمكنكم الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني للاستفسارات والشكاوى.

تسجيل منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati

منصة مدرستي هي نظام التعليم عن بعد الإلكتروني الذي تم اعتماده رسمياً من قبل وزارة التعليم عام في المدارس الحكومية السعودية داخل وخارج المملكة، إلى جانب عدداً من المدارس الأهلية، وتقدم منصة مدرستي عدداً من الخدمات التفاعلية لإدارة المقررات وإنشائها، بالإضافة إلى أدوات التعلم والاختبارات، وتتبع المتعلم خلال الرحلة التعليمية المتزامنة وغير المتزامنة، كما تقدم التقارير لكافة أطراف ومستفيدي العملية التعليمية.

وقد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام بالسماح للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والدولية بالتدريس عن بعد عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث يقوم المعلم بالشرح عن بعد في بلده خارج المملكة، ويكون الطلاب داخل حجرة الصف، ويتم الإشراف على ذلك من قبل المدرسة، وقد تم إقرار هذا القرار بعد تعذر وصول المعلمين المتعاقدين من بلدانهم في ظل استمرار جائحة كورونا عالمياً.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن حضور كافة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عبر منصتي مدرستي وروضتي خلال الفترة المسائية بدايةً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً، كما يكون الحضور لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد عن طريق منصة مدرستي madrasati حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70% أيهما أسبق.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب

يتم الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الربط بين حساب مدرستي مايكروسوفت وحساب المستفيد في توكلنا سدايا، حيث يستطيع الطالب أو الطالبة تسجيل دخول مدرستي الصفحة الرئيسية ثم تعبئة بيانات الحساب الشخصي عن طريق حساب مايكروسوفت التعليمي الخاص بكل مستفيد من مستفيدي خدمات مدرستي التعليمية.

ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 سواء كان طالباً بمراحل التعليم العام أو التابع للكادر التعليمي أو ولي الأمر، أو تسجيل الدخول إلى منصة نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار لتنفيذ اختبارات منصة مدرستي، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa). رابط نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار (ekhtibar.moe.gov.sa).

تنفيذ اختبارات PIRLS منصة مدرستي

يبدأ اختبار PIRLS الدولي للفهم القرائي اليوم الاثنين بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر لعام 2021م، وسوف يؤدي ما يزيد عن سبعة ألاف طالباً وطالبةً من الصف الخامس الابتدائي الاختبار الدولي بشكل حضوري لمدة ثلاثة أيام متواصلة اعتباراً من اليوم في 177 مدرسة بالمناطق والمحافظات.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالمملكة، أما عن الهدف من المشاركة في الاختبار الدولي فيتمثل في قياس مستوى المهارات لدى الطلاب والطالبات في القراءة والفهم والتحليل، إلى جانب رفع مستوى نواتج التعلم، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي يمكنه ذلك من خلال رابط منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati المرفق.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443

أكدت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية ضمن النموذج التشغيلي للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 1443هـ على ضرورة رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي الرئيسية من جانب المعلم أو المعلمة، بالإضافة إلى حضور المعلم يوماً في الأسبوع إلى المدرسة من أجل متابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل دخول المنصة منصة مدرستي 1443.

كما يحضر الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد أو أولياء أمورهم يوماً واحداً في الأسبوع أيضاً إلى المدرسة من أجل الحصول على التكليفات اليومية أو الأسبوعية ومتابعة التقدم الدراسي بالمناهج المقررة، ويتم رفع الحضور للطلاب والطالبات ودرجاتهم على منصة مدرستي وعبر نظام نور بصورة يومية، وقد أكدت الوزارة على ضرورة تجهيز المدارس من حيث الصيانة والتعقيم.

بالإضافة إلى تجهيز منصة روضتي وتوفير الأدوات التعليمية اللازمة والملائمة لمرحلة رياض الأطفال، وجاهزية منصة مدرستي التعليمية أيضاً مع توفير أدوات التعلم الإلكتروني عن بعد المناسبة لكل مرحلة من المراحل الدراسية، ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati للطالب أو الكادر التعليمي وولي الأمر.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي العودة إلى المدارس

أوضحت وزارة التعليم الخطوات الواجب اتباعها للحصول على اسم مستخدم جديد وكلمة مرور لطالب من طلاب المرحلة الابتدائية المستجدين بالصف الأول الابتدائي أو طفل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، حيث يتم إنشاء حساب جديد في المنصة منصتي مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول موقع مدرستي التعليمي. النقر على أيقونة العودة إلى المدارس. الضغط على تسجيل جديد. تعبئة البيانات الأساسية ورقم الجوال. إدخال كود التحقق المرسل برسالة نصية، وإكمال الخطوات وفق الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أنه في حال كنت مستخدماً جديداً لمنصة مدرستي أو منصة روضتي التعليمية، فيمكنك استخدام كلمة المرور في توكلنا، وإذا كنت مستخدماً سابقاً، فيمكنكم تسجيل دخول المنصة من خلال تعبئة كلمة المرور المستخدمة حالياً في منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati التعليمية.

آلية الاختبارات النهائية الفصل الأول في منصة مدرستي وزارة التعليم للطلاب

تم إيضاح آلية اختبارات نهاية الفصل الأول لجميع المراحل التعليمية من جانب وزارة التعليم، حيث يمكنكم التعرف على أبرز القرارات حول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من خلال التالي:

أقرت وزارة التعليم بأن يتم إجراء الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر عن بعد عبر منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية بدايةً من تاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ، وتستمر لمدة 3 أيام.

استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

تتم اختبارات المرحلة الابتدائية عن بعد بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ، ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 4 عصراً عبر منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati للطالب.

ستكون اختبارات المرحلتان المتوسطة والثانوية حضورية بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ للمحصنين فوق 12 عاماً.

تكون اختبارات المرحلتان المتوسطة والثانوية عن بعد لغير المحصنين لأسباب صحية، ومن هم أقل من 12 عام، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة المواظبة.

منصة مدرستي وزارة التعليم مايكروسوفت

يتاح الدخول إلى منصة مدرستي اختبار أو نظام الاختبارات المركزية من خلال تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت تيمز للطالب أو الطالبة، وذلك لتنفيذ الاختبارات الوزارية أو المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية لطلاب وطالبات مراحل التعليم عام.

وقد انتهت اختبارات الفترة الأولى وتم الإعلان من قبل العديد من المدارس عن إتاحة إشعارات الطلاب في نظام نور لولي الأمر، فمن يرغب في التعرف على طريقة استخراج الإشعارات في نظام نور 1443 يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

استخراج بيانات منصة مدرستي من توكلنا

يمكن الحصول على بيانات حساب الطالب في منصة مدرستي بشكل يسير عن طريق الدخول إلى حساب توكلنا وتسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، ثم اختيار تبويب “الخدمات”، ومن خدمات التعليم قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي”، ثم تحديد بيانات الطالب عن طريق وضع علامة صح ثم الضغط على إرسال، وسوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل لدى النظام تتضمن بيانات دخول الطالب إلى منصة مدرستي التعليمية.

ولكن يجب العلم أنه يجب على ولي الأمر إضافة الأبناء ضمن أفراد الأسرة في توكلنا لكي يتمكن من عرض بيانات منصة مدرستي لهم على توكلنا، وفي حال إضافتهم على توكلنا ولم تظهر بياناتهم على توكلنا، فهذا يعني أن منصة مدرستي لم تقم بإرسال بيانات الأبناء والبنات، لذا يجب التواصل مع منصة مدرستي الدعم الفني مباشرةً للتحقق من الأمر.

ويتم إضافة الأبناء في توكلنا من حساب ولي الأمر عن طريق الدخول إلى التطبيق، ثم من الخدمات قم بالنقر على أفراد الأسرة والمكفولين من خدمات أفراد الأسرة، ستفتح لك بطاقة الأسماء، ضع علامة صح أمام الاسم وحفظ، وستجد الابن قد ظهرت بياناته داخل توكلنا، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج بيانات حساب الطالب من منصة مدرستي عبر توكلنا سدايا من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب الانتباه إلى أنه على ولي الأمر أن يقوم بإضافة أبنائه وبناته ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لكي يتمكن من عرض بيانات منصة مدرستي لهم، وفي حال عدم ظهور البيانات بعد إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا، فهذا يعني عد إرسال بيانات الحساب من منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati إلى توكلنا.

طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati

يتم تغيير كلمة المرور للمنصة التعليمية منصة مدرستي من خلال تسجيل الدخول لحساب المستخدم، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة أوفيس 365، ثم النقر على علامة الترس أو الإعدادات الموجودة في أعلى الصفحة بجانب اسم المستخدم على اليسار، وستظهر قائمة تتضمن خيار تغيير كلمة المرور قم بالنقر عليها.

وسيتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بتغيير كلمة المرور للمنصة، فقط قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، وكتابة كلمة المرور الجديدة التي ترغب في إنشائها، ثم كتابتها مرة أخرى لتأكيدها، ثم النقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كلمة المرور لمدرستي المنصة الإلكترونية، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

أوقات منصة مدرستي التعليمية

ترحب منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati بالطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية والمتوسطة اعتباراً من الساعة 6:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً، وبالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتباراً من الساعة 2:45م حتى الساعة 7:00م.

كما وتستقبل طلاب التعليم المستمر المرحلة الابتدائية فقط من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 مساءً، وتتوقف المدرسة للصيانة من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة فجراً، ويتاح الدخول للجميع في الأوقات المتبقية.

طريقة أداء اختبارات منصة مدرستي تعزيز المهارات

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن بدء تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام المختلفة من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، ويبحث الطلاب الآن عن رابط منصة نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات الرسمية، إلى جانب طريقة دخول الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات 1443، ويمكنكم التعرف الخطوات من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي 1443. النقر على أيقونة دخول منصة مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. الضغط على أيقونة “الاختبارات” من القائمة الجانبية. أنقر على أيقونة “اختبارات مركزية”. تعبئة أو تسجيل بيانات مدرستي مايكروسوفت للطالب. النقر على خيار إجراء الاختبار.

ومن يرغب في مشاهدة خطوات الدخول إلى الاختبارات في منصة مدرستي اختبارات 1443 أو طريقة إجراء اختبارات تعزيز المهارات المعلن عن بدء تنفيذه، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

مزايا منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati ومهام الطلاب

بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأت مرحلة جديدة للتعلم الممتع لمواكبة التطور التقني في حصول منسوبي التعليم على المعرفة، فهي تتميز بدعم تعلم الطلاب والطالبات وتفاعلهم مع معلميهم، كما أنها منصة مدعومة بأدوات تحكيم لأعمال المعلمين ومتابعة أعمالهم.

كما أن منصة مدرستي التعليمية تحتوي على العديد من المحتويات الرقمية الإلكترونية، حيث تضم ما يزيد عن 45 ألف مصدراً ومحتوىً للتعليم الرقمي المتنوع الذي يعمل على تلبية الفروق بين الطلاب والطالبات بكافة مراحل التعليم العام، ومن يرغب في الولوج إلى منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati الرقمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل دخول جديد الرسمي المرفق بالمقال.

أما عن المهام اليومية في منصة مدرستي للطالب، فقد حددت الوزارة مواعيد تسجيل منصة مدرستي madrasati للمرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثالثة عصراً، والمرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً، ويسير اليوم الدراسي في منصة مدرستي وفقاً لما يلي:

أداء النشيد الوطني. التمارين الرياضية. الحصول على الجدول المدرسي. استماع شرح المعلم للحصة الدراسية. الانتقال للحصة الدراسية وفق الجدول. التفاعل مع ساعات النقاش. أداء المهام والتكليفات المقدمة. التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي اختبارات

بدأت اختبارات تعزيز المهارات لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الثاني الابتدائي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من شهر محرم لعام 1443هـ، حيث تم إجراء الاختبار لطلاب الثاني الابتدائي في مادة اللغة العربية وللثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وتستمر مدة الاختبار 24 ساعة.

وقد تم إجراء الاختبارات اليوم الاثنين لطلاب الرابع والخامس الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، ويمكنكم الدخول إلى منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ويتم الدخول إلى منصة مدرستي الاختبارات “نظام الاختبارات المركزية” من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالمقال.

ملاحظات إعداد الجدول الدراسي في منصة مدرستي 1443

يتم إعداد الجدول الدراسي من خلال الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وهناك بعض الملاحظات التي يجب الانتباه إليها وهي إضافة جميع الحصص الدراسية وعدم ترك حصة فارغة، وعند وجود حصص فارغة بالجدول يجب مراعاة وضعها في أخر اليوم الدراسي واختيار “راحة”.

وعند الحاجة إلى وضع حصة راحة بوسط الجدول فيجب أن يكون وقت الحصة ثابتاً بكافة الفصول، ويفضل عند تعديل الجدول أن يكون نهاية اليوم الدراسي بعد التأكد من عدم وجود درس مُعد مُسبقاً لجميع المواد الدراسية أو في إجازة نهاية الأسبوع، ويمكنكم دخول منصتي مدرستي التعليمية الآن من خلال اتباع رابط منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati المباشر الرسمي المرفق.

اختبارات منصة مدرستي الفترة الأولى 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميماً لكافة المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات يتضمن موعد اختبارات الفترة الأولى والثانية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ، وذلك بناءً على التعميم الصادر عن معالي وزير التعليم بشأن التقويم الدراسي الجديد المعدل، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد اختبارات الفترات للفصل الأول من خلال التالي:

اختبارات الفترة الأولى تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 19 صفر 1443هـ. تبدأ اختبارات الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ.

ويجب على قائد المدرسة تزويد المعلمين والمعلمات بلائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات والتأكد من فهم المعلمين لها، وسيتم إجراء اختبارات الفترات للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati الرسمية التي يمكن دخولها من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعليمات الاختبارات عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443

يتم تحديد وقت الاختبار بجدول الاختبار المعلن عبر منصة مدرستي التعليمية، ويجب على الطالب إرسال إجابات الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد، وعند حدوث أي خلل تقني أثناء تأدية الاختبار، فيجب على الطالب أو الطالبة تجنب إغلاق المتصفح ويمكن تحديث الصفحة فقط، أما في حال الغياب أو عدم المقدرة على أداء الاختبار لأي سببٍ كان، فيجب على الطالب القيام بإبلاغ إدارة المدرسة بأي وسيلة للتواصل تكون متاحة أمامه.

وفي حال انقطاع خدمة الإنترنت عن تنفيذ الاختبار، فيجب على الطالب عدم إغلاق المتصفح أو الخروج منه أثناء القيام بإصلاح الانقطاع، حيث يؤدي ذلك إلى فقد الفرصة في إكمال الاختبار عبر منصة مدرستي التعليمية، وبعد الانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة ومراجعتها للتأكد منها، يجب النقر على زر الإرسال، كما يجب الانتباه لعدم ترك أي سؤال دون إجابة حتى تتمكن من إرسال الإجابات.

منصة مدرستي تسجيل دخول الاختبارات 1443

يتم تطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية التي أعلنت عنها الوزارة في المواد التالية (القراءة – العلوم – الرياضيات) على جميع الطلاب بمراحل التعليم العام بصفوف محددة بمدارس التعليم العام والأهلي والعالمي الدورة الأولى اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 29 صفر 1443هـ في مادة القراءة “لغتي” للصفوف الرابع والخامس والسادس.

وقد أرفقت الوزارة بالدليل الفني للاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية طريقة وكيفية التسجيل في نظام الاختبارات المركزية عن طريق منصة مدرستي لتنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في مدرستي من خلال الفيديو التالي:

وستبدأ الاختبارات في منصة مدرستي في تمام الساعة الثالثة والنصف، وتستمر لمدة ساعة، ويمكنكم دخول الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية الآن من خلال اتباع رابط منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati تسجيل الدخول الرسمي المباشر المرفق.

رابط منصة مدرستي وزارة التعليم اختبارات 1443

تقام الاختبارات الوزارية للأسبوع الحادي عشر من الفصل الأول 1443 اليوم الأربعاء بتاريخ 5 ربيع الثاني 1443 الموافق لتاريخ 10 نوفمبر 2021م في مجالي العلوم والرياضيات لكافة طلاب وطالبات الأول والثاني المتوسط، وجميع الطلبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

أما عن وقت الاختبار المركزي، فسوف يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً للصفين الأول والثاني المتوسط، وفي الثالثة والنصف عصراً للصفوف الابتدائية، ويجب العلم أن مدة الاختبار هي ساعة واحدة فقط تبدأ من وقت دخول الاختبار عبر منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati نظام الاختبارات المركزية الإلكتروني.

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