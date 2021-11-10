أقارب ضحايا جريمة اربد يروون تفاصيل الحادثة

دوت الخليج :- قال أبناء عمومة المغدورين تامر ورامي إن جريمة القتل التي طالت شابين من عائلة الحموري وأصابت والدهم ب6 طعنات لم تنتج عن أية خلافات سابقة؛ وأن القاتل جار ملاصق للعائلة.
وأضاف أبناء العمومة في مقطع فيديو إن عائلة القاتل جيران للمغدورين منذ زمن طويل؛ وليس هناك احتكاك بعائلة القاتل أو أية خلافات وقعت قبل الجريمة.
وروى أحد أبناء العمومة على لسان والد المغدورين أنه تفاجأ وهو يجلس برفقة ولديه بقدوم القاتل راكضاً نحوهم؛ إذ كان يتوقع أنه يريد الدخول لبيته قبل أن يطعنه ويسقطه أرضاً.
وحتى اللحظة لا يعلم والد المغدورين بوفاة نجليه تامر ورامي وهما متزوجان ويقيمان في عمان، وكانا قد قدما لزيارته قبل ساعات من وقوع الجريمة.
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