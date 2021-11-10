جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، مع قائد العمليات الفرنسية الخاصة اللواء برتران توجوز، سبل تطوير التعاون بين الأردن وفرنسا فى المجالات الدفاعية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون فى المجالات الدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.