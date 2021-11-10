نتيجة الشهادة السودانية 2021 ظهرت بموقع الوزارة واستخراجها برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة السودانية 2021 ظهرت وتم رفع النتائج علي موقع الوزارة . ويستطيع الطلاب استخراج النتائج من الموقع بالاسم ورقم الجلوس . من خلال رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 وذلك بعد أن تم التصريح بذلك في المؤتمر الصحفي أمس . كذلك نتيجة الثانوية العامة السودانية تم رفعها علي الموقع أمس 9 نوفمبر من الساعة 2 ظهراً . كذلك بجانب نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس تم الإعلان عن أسماء العشرة طلاب الأوائل في الثانوية العامة . ومن خلال المقال سنتعرف علي خطوات استخراج نتيجة الشهادة الثانوية . وذلك من موقع نتيجة الشهادة السودانية الرسمي الخاضع للوزارة .

نتيجة الشهادة السودانية 2021 وتصريحات الوزارة

صرحت الوزارة في مؤتمرها الصحفي عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 . بأن أعمال التصحيح انتهت بشكل كامل منذ أمس يوم 9 نوفمبر الجاري . وبمجرد انتهاء أعمال التصحيح تم رفع النتائج علي موقع الوزارة . كذلك كافة درجات المواد الدراسية بأكملها لكافة مدارس ولايات السودان بالكامل . كما صرح السيد وكيل وزارة التربية محمود سير الخاتم . بأن نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس يتم استخراجها بتسجيل الرقم بالموقع . كذلك من خلال رابط الوزارة الرسمي يتم استخرج النتائج بالكامل بشكل إلكتروني . دون الذهاب لأي مقر من مقرات المدارس علي مستوي السودان . ذلك لحرص الوزارة علي الطلاب وحمايتهم من جائحة كورونا .

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من الرابط الرسمي .

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس .

. كذلك يتم بعد الخطوة السابقة تسجيل رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك .

يتم تحديد الولاية الخاصة بالطالب والطالبة في الخانة الخاصة بتحديد الولاية .

كما يتم في نهاية الخطوات الضغط علي أيقونة عرض نتائج الشهادة السودانية .

تفتح صفحة جديدة تحتوي علي كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الشهادة الثانوية السودانية .

خطوات استخراج النتائج برقم الجلوس

ما تم من تصريحات في وكالة سونا السودانية

تم بث التصريحات من وكالة سونا السودانية بأن نتيجة الثانوية العامة السودانية . تم الفصح عنها من خلال الحساب الرسمي للوزارة علي تويتر . بأن الموعد كما تم تحديده من الوزارة وهو يوم 9 نوفمبر . قد التزمت الوزارة بالموعد المحدد وتم اعتماد كافة النتائج . كذلك تم إتاحة كافة نتائج الثانوية السودانية لكافة الولايات بجانب الموقع في كافة الإدارات التعليمية . وذلك لعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام الذين كان عددهم 191287 طالب وطالبة . كما أن عدد 98615 منهم أدوا امتحاناتهم في 987 مركزاً للامتحانات . وكانت هذه المراكز في الداخل . كذلك بجانب عدد 16 مركزاً آخر في الخارج .

نتيجة الشهادة السودانية 2021 والتي ظهرت منذ أمس . يتم استخراجها لكل الطلاب برقم الجلوس وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية . من خلال الخطوات التي تم عرضها داخل المقال . كذلك تم توضيح التصريحات الخاصة بالوزارة والتي عقدت في مؤتمر صحفي أمس .