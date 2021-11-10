سر التتبيلة الأصلية لعمل دجاج شواية بالفرن مثل مطعم دجاج شواية الخليج

أفضل طريقة لعمل دجاج شواية في الفرن مثل طريقة أشهر المطاعم وبمكونات بسيطة وغير غالية، يعتبر هذا النوع من أهم وأشهر الأطباق التي يمكننا إعدادها بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنه يعد من أشهي الأصناف وذلك يرجع لطريقة طهيه وأيضا الي التوابل المميزة التي تضيف إليه، كما أن طريقة الطهي هذه تعد من الأكلات الصحية الخالية من أي زيوت ضارة، لذلك فهي ليس من الأطباق اللذيذة فقط بل والصحية.

دجاج شواية

هناك الكثير من المطاعم المنتشرة فجميع أنحاء العالم التي تقدم دجاج شواية اللذيذ، ولكن من أشهر تلك المطاعم هو مطعم شواية الخليج المنتشر والمعروفة في منطقة الخليج العربي، والذي يتميز طعم الدجاج فيه لذلك سنتعرف علي سر تلك التتبيلة الآن.

تتبيلة دجاج شواية الخليج

دجاجة متوسطة الحجم سليمة

معلقة كبيرة من صوص الصويا و رب البندورة

معلقتين صغيرتين من البهارات المشكلة وبهارات الشواء

كوب من الزبادي الطازج وعصير البصل

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

عصير ليمون من حبه ليمونه واحدة

ملعقة كبيرة من الخل والثوم البودر

ملعقتين كبيرتين من البابريكا الحارة

دجاج شواية بالفرن

تعرفنا علي المكونات التي سوف نستخدمها لتتبيل وإعداد الدجاج والآن سنتعرف علي طريقة تحضيرها فيما يلي:

اولا نقوم بغسل الدجاجة وتنظيفها جيدا من الداخل والخارج أيضا، ثم نحضر وعاء متوسط الحجم وعميق.

نضع في الوعاء جميع المكونات التي ذكرنها سابقا نضعهما مع بعضهم ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يتجانسون.

نحضر الدجاج نضعها في التتبيلة ونقوم بإدخال التتبيلة بين جلد ولحم الدجاجة ثم نقوم بتغليفها ووضعها في الثلاجة.

نترك الدجاجة في الثلاجة لمدة ست ساعات ثم بعد ذلك نضعها في صينية فرن متوسطة الحجم.

ونضعها في الفرن بعد تغطيته الصينية بورق الألومنيوم ونتركها لمدة ساعة تقريبا حتي تنضج ثم تقدم.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه دجاجة كاملة ثم نضيف إليها معلقتين كبيرتين كل من صوص الصويا وعصير الليمون والخل.

نضيف إليهم فصين من الثوم المفروم مع معلقتين صغرتين من الملح والريحان المجفف وأيضا الأوريجانو والقرفة والبابريكا.

نضع أيضا معلقتين كبيرتين من الخل الأبيض وخل بالسميك وأيضا زيت الزيتون مع معلقتين صغيرتين من السبع بهارات.

نقوم بعد ذلك بتقليب وخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضع الدجاجة في الثلاجة لمدة يوم ثم نضعها في الفرن حتي تنضج.

دجاج بالفرن منال العالم