مصر تدرج كيانا جديدا على قوائم الإرهاب

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إدراج كيان جديد على قائمة الإرهاب، بعدما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد على منتمين له.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، أحكاما بالسجن والإدراج على قوائم الإرهاب لـ5 متهمين من بينهم سيدة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية داعش الزاوية الحمراء" شمالي القاهرة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين رجال، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم رابع، والسجن 3 سنوات للسيدة المتهمة في القضية.

وتضمن الحكم كذلك إدراج المتهمين بالقضية والكيان الذي يتبعونه على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وإشراكهم في برامج إعادة التأهيل والإصلاح.

وكانت الداخلية المصرية قد ألقت القبض على المتهمين في مايو الماضي، وحققت معهم النيابة العامة وأحالتهم للمحاكمة بعدة اتهامات منها تأسيس خلية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كما تضمنت الاتهامات الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.