رئيسا الجمهورية والحكومة بلبنان يبحثان تقييم التطورات التى شهدتها البلاد

جدة - نرمين السيد - وتضمن اللقاء وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية اللبنانية، بحث الأوضاع العامة فى البلاد ومعالجة بعض الأمور العالقة.

ولدى مغادرة رئيس الحكومة لقصر بعبدا، رد ميقاتى على تساؤل من الصحفيين حول عدم وجود إيجابيات قائلاً: "من قال لا إيجابيات؟ .. الشمس بتطلع وكل الناس تراها".

وتفاقمت مؤخرًا الأزمات التى تواجه الحكومة الجديدة التى مر اليوم شهرين فقط على تشكيلها، قضت منها قرابة 28 يومًا دون انعقاد لمجلس الوزراء بكامل تشكيله الذى يسمح له باتخاذ القرارات وذلك بسبب الإصرار عدد من القوى السياسية على عدم المشاركة فى اجتماعات المجلس لحين تنحية القاضى طارق البيطار عن ملف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى.

ويترقب اللبنانيون والمجتمع الدولى أن يتخذ مجلس الوزراء قرارات إصلاحية تمهد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للاتفاق على خطة تنقذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة والتى انعكست على مختلف النواحى المعيشية والاجتماعية.