فلسطين تطالب بتدخل دولى من أجل إنقاذ عملية السلام

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تطالب بتدخل دولى من أجل إطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام، مشيرة إلى أن الجرائم والانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى تضيق الخناق يومًا بعد يوم، وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.





وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولى جديد على إدانة المستوطنات، إلا أن الشعب الفلسطينى ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة فى أدراج الأمم المتحدة إلى خطوات عملية كفيلة بضمان نيل الشعب لحقه فى تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، إنفاذًا للقانون الدولى واحترامًا لقرارات الأمم المتحدة وهذا يعنى ضرورة الإسراع فى إطلاق عملية إنقاذ سريعة لعملية السلام بين دولة فلسطين وإسرائيل. وأكدت الوزارة أن حكومة بينيت تواصل عمليات اختطاف المناطق المصنفة (ج) برمتها وتشن حربًا لا هوادة فيها لمنع أى شكل من أشكال التواجد الفلسطينى فى تلك المناطق، وكذلك تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الهادفة إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطينى وربطها بالعمق الاسرائيلى، بما يعنى مُحاصرة الوجود الفلسطينى فى الضفة الغربية المُحتلة فيما يشبه المعازل التى تغرق فى محيط استيطانى تهويدى ضخم لغلق الباب نهائيًا أمام أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.

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