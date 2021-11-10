الرئيس الفلسطينى يمنح الراحل صائب عريقات وسام نجمة الشرف

جدة - نرمين السيد - ومنح أبو مازن، الوسام لعريقات، تقديرًا لمسيرته النضالية والوطنية المشرفة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وتثمينًا لجهوده ومثابرته وتمسكه بالثوابت الوطنية، طوال سنوات نضاله، من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله فى دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس.
وأقيمت، اليوم، فعاليات فى محافظة أريحا، إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل صائب عريقات.
وقال عباس، فى كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، إن رحيل عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعب فلسطين مشيدًا بمناقب الفقيد الكبير، ودوره فى رفع راية فلسطين عاليًا فى المحافل العربية والإقليمية والدولية كافة.
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