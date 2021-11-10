ولى العهد السعودى يؤكد التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية فى ظل توفر التقنيات الأمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.





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